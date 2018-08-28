В НС Армении обсуждается законопроект о дополнительном отпуске воды из Севана: Прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 80 депутатов.

В повестке дня – один вопрос: в НС Армении обсуждается законопроект о дополнительном отпуске воды из Севана, в свете мероприятий по восстановлению экосистемы Севана, ее сохранению, воспроизводству, и пр. Законопроектом предусматривается проведение комплексных действий и мероприятий.