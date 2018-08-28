Меланья Трамп посадила на лужайке у Белого дома красный дуб

Первая леди США Меланья Трамп приняла в понедельник участие в церемонии посадки дерева на южной лужайке Белого дома. Саженцем стал красный дуб, характерный для северо-восточных районов Соединенных Штатов и юга Канады, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президенты и первые леди по традиции сажают деревья на лужайках Белого дома. Конкретно это дерево является саженцем дуба Эйзенхауэра, который растет около сада [Жаклин] Кеннеди", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

На церемонии вместе с первой леди присутствовала Мэри Джин Эйзенхауэр, внучка 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, посадившего в 1959 году тот самый дуб, от которого теперь был взят саженец.

Красный дуб может достигать в высоту 25 метров. Он часто встречается по берегам рек в восточной части Северной Америки.