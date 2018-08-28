Роухани: Иран преодолеет вызванные санкциями США экономические проблемы

Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани заявил, что Тегеран преодолеет экономические проблемы, вызванные американскими санкциями. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По словам Роухани, из-за санкций США "много людей потеряли веру в будущее исламской республики". "Тегеран победит антииранских чиновников в Белом доме и преодолеет экономические проблемы", - заявил он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.





