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На севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества

На севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества

Специалисты проверяют налет на предметах, образовавшийся после выброса неизвестного вещества в городе Армянск на севере Республики Крым, как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС  замгубернатора Игорь Михайличенко.

"В ночь с 23 на 24 августа произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев. Выехали [представители] прокуратуры, Роспотребнадзора и сотрудники [регионального] министерства экологии. Проходят исследования", - сказал замгубернатора.

По его словам, результаты экспертизы планируется получить в ближайшие дни.

По данным региональных СМИ, местные жители жалуются на то, что металлические предметы как бы проржавели или покрылись маслянистым налетом, непонятным веществом покрыты листья деревьев, пострадал урожай в огородах.

В социальных сетях люди отмечают, что уже несколько дней в городе стоит запах кислоты и считают, что произошел выброс на одном из местных предприятий - на севере Крыма работают несколько заводов.

 




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