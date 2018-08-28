Трамп и Меркель поддержали переговоры по устранению торговых барьеров

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали переговоры США-ЕС по устранению торговых барьеров, как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

"Они твердо поддержали продолжающиеся обсуждения между Вашингтоном и Брюсселем по удалению барьеров, препятствующих углублению торговых связей", — говорится в сообщении.

Разговор прошел на фоне объявленного Трампом соглашения о свободной торговле с Мексикой в обход Канады, которая была третьей стороной переговоров. Трамп не раз заявлял, что предпочитает двусторонние торговые договоры многосторонним, однако администрация США все же ведет переговоры с ЕС, а не со странами Евросоюза по отдельности.