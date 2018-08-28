Трамп попросил Пенса выступить с речью на церемонии прощания с Маккейном в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп попросил вице-президента Майкла Пенса выступить в пятницу с речью в Конгрессе в связи со смертью сенатора Джона Маккейна, а также приказал приспустить флаг на Белом доме и госучреждениях по всей стране. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении главы государства, распространенном его пресс-службой в понедельник.

"Несмотря на наши политические разногласия я уважал сенатора Джона Маккейна за его службу нашей стране, в его честь сегодня я распорядился приспустить флаг США до его похорон", - говорится в заявлении. "Я попросил вице-президента Майка Пенса выступить с речью на церемонии в честь сенатора Маккейна в Конгрессе в эту пятницу", - отметил Трамп.

Он также попросил помощника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона, министра обороны США Джеймса Мэттиса и главу аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли присутствовать на похоронах сенатора. Трамп распорядился, чтобы тело сенатора доставили из Аризоны в Вашингтон с военными почестями.

Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Днем ранее его семья распространила заявление, в котором сообщалось, что сенатор принял решение прекратить лечение опухоли мозга в связи с необратимым развитием заболевания.



