Лавров пообещал прагматичный ответ на новые американские санкции

Россия отреагирует на санкции Вашингтона в связи с "делом Скрипалей" прагматично и на основе принципа взаимности, как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности", — заявил министр в интервью словацкой газете "Правда".

Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.

"При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", — добавил Лавров.

Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.