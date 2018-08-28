Укрепляется новое направление деятельности Защитника прав человека в критических и военных ситуациях

По инициативе Защитника прав человека Армении, с участием международных экспертов, 25-26-го августа были организованы курсы, посвященные деятельности Защитника прав человека в критических, конфликтных и военных ситуациях. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

В ходе курсов обсуждались вопросы, связанные с защитой прав человека в указанных ситуациях с позиций современных международных и европейских механизмов, а также предлагались варианты для защиты прав человека в пред- и постконфликтных ситуациях для наиболее эффективного решения возникающих задач.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с возможными девиациями от прав человека, закрепленных в европейских конвенциях, а также вопросы, находящиеся в юрисдикции ЕСПЧ.

Особо отмечалась роль Защитника прав человека Армении в приграничных районах, мониторинга случаев обстрела мирных жителей и пр.

Семинар был организован в рамках программы СЕ «Укрепление евростандартов в деятельности Защитника прав человека в критических и военных ситуациях в Армении».

В семинаре принимали участие юристы, представители МО Армении и др.