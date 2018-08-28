Трамп и Меркель призвали мировое сообщество предотвратить гуманитарный кризис в Сирии

США и Германия обеспокоены развитием ситуации в сирийской провинции Идлиб и считают необходимым вмешательство мирового сообщества для предотвращения там гуманитарного кризиса, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Арменпресс.

"Лидеры двух стран призвали к международным действиям для того, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в провинции Идлиб", - говорится в распространенном заявлении С.Сандерс по итогам телефонной беседы президента Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как ранее сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в понедельник по телефону также обсудили ситуацию в Сирии и призвали Россию "сдерживающим образом повлиять на сирийский режим, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявили об озабоченности в связи с обострением ситуации на северо-западе Сирии и возможностью нового применения химоружия, сообщил офис британского премьера.