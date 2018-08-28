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Европейские индексы - 27-08-18

Европейские индексы - 27-08-18

МОСКВА, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.23% и составил 12394.52 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.24% и составил 5432.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.19% и составил 7577.49 пункта, а российский RTSI вырос на 1.96% и составил 1064.46 пункта.




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