Европейские индексы - 27-08-18
МОСКВА, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.23% и составил 12394.52 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.24% и составил 5432.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.19% и составил 7577.49 пункта, а российский RTSI вырос на 1.96% и составил 1064.46 пункта.
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