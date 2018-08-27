Разведчики ЮВО из Армении в горах Северной Осетии освоили современные приемы боевого опыта

Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, освоили современные приемы ведения боевых действий в горах, основанные на боевом опыте вооруженных конфликтов, в рамках специальной подготовки на полигоне «Дарьял» в Республике Северная Осетия – Алания.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО, в течение месяца под руководством инструкторов разведчики отработали задачи по тактико-специальной и горно-альпинистской подготовке во взаимодействии с подразделениями технических средств разведки, расчетами беспилотных летательных аппаратов и экипажами армейской авиации. Организовывали днем и ночью наблюдательные посты, секреты, засады, действия в дозоре.

В ходе совершения пеших маршей и горных восхождений военнослужащие освоили порядок быстрого перемещения по горным склонам, основы организации выживания в горах, преодоления со страховкой и без нее скальные участки, природные и водные препятствия, организации воздушных переправ в полной выкладке со штатным вооружением и экипировкой.

Заключительным испытанием для более 100 разведчиков ЮВО из Армении была проверка теоретических знаний и практических навыков по основным предметам обучения и принятие участия в состязаниях среди военнослужащих разведывательных подразделений ЮВО на полигоне «Дарьял».