Мотострелки ЮВО в горах Армении совершили 100 км марш в условиях применения противником оружия массового поражения

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений совершили 100 км марш по горным дорогам из полигона «Камхуд» на полигон «Алагяз», в условиях применения противником оружия массового поражения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО, в ходе совершения марша мотострелки в составе колонны в пешем порядке и на военной технике отработали вводные действия при попадании в засаду и налете условного противника, а также преодолели более 30 препятствий, в том числе рвы, окопы, каменные завалы, участки разрушенных дорог и русла горных рек.

Выполнение учебно-боевых задач и преодоление препятствий сопровождалось использованием условным противником холостой стрельбы, дымов, огня, имитации взрывов.

Основная цель при совершении марша в условиях максимально приближенных боевым является подготовка подразделений слаженно действовать и выполнять учебно-боевые задачи в нештатных ситуациях.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.