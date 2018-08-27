Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Недостатка машин скорой помощи и реанимобилей в Армении не будет — Армен Торосян

Недостатка машин скорой помощи и реанимобилей в Армении не будет — Армен Торосян

Недостатка машин скорой  помощи и реанимобилей  в Армении не  будет —  ими  будут  обеспечены все  области республики.

Как  передает Арменпресс,  в интервью «Радио Свобода» в  Facebook сказал министр здравоохранения РА  Армен Торосян.

«Например, в Армавирской области будет 7 машин с/помощи и 2 реанимобиля. Возможно, распределение  будем пересматривать до  сентября.  Всем без исключения  областям они будут предоставлены. Недостатка не будет – гарантирую», - сказал Торосян.

По его словам, до сих пор действовало ущербное регулирование – для  кого  транспортировка в  медучреждение из одного города в другой будет бесплатной. Эта  практика сейчас пересматривается.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации