Недостатка машин скорой помощи и реанимобилей в Армении не будет — Армен Торосян

Недостатка машин скорой помощи и реанимобилей в Армении не будет — ими будут обеспечены все области республики.

Как передает Арменпресс, в интервью «Радио Свобода» в Facebook сказал министр здравоохранения РА Армен Торосян.

«Например, в Армавирской области будет 7 машин с/помощи и 2 реанимобиля. Возможно, распределение будем пересматривать до сентября. Всем без исключения областям они будут предоставлены. Недостатка не будет – гарантирую», - сказал Торосян.

По его словам, до сих пор действовало ущербное регулирование – для кого транспортировка в медучреждение из одного города в другой будет бесплатной. Эта практика сейчас пересматривается.