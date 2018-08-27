Правительство предлагает изменить некоторые условия программы «Молодой семье — доступную квартиру»

Правительство предполагает изменить некоторые условия программы «Молодой семье — доступную квартиру».

Как передает Арменпресс, проект соответствующего решения правительства РА опубликован на сайте e-draft.am.

Предполагается внести некоторые изменения в утвержденном приложении к решению Правительства РА N 98-Ն от 29 января 2010г. «Молодой семье — доступную квартиру».

Согласно проекту, ипотечный кредит может быть предоставлен как минимум на срок 10 лет, с максимальными 9.5% годовых, из которых 2% будет субсидировать государство, а 4% составят ипотечные кредиты, предоставляемые на приобретение недвижимости в Ереване и областях Армении. Сейчас ипотечный кредит предоставляется под 10.5-11% годовых, из которых 2% субсидирует государство — независимо от того, где именно приобретается жилье.

Предлагается также применить страхование имеющегося ипотечного обязательства – в размере как минимум 50% предоплаты. Прием при наличии указанного условия сумма ипотечного кредита может превосходить 20.000.000 драмов. Требование страхования прекращает действовать с того момента, как соотношение кредит/залог в результате выплат по кредиту достигнет 80%.