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Правительство предлагает изменить некоторые условия программы «Молодой семье — доступную квартиру»

Правительство предлагает изменить некоторые условия программы «Молодой семье — доступную квартиру»

Правительство предполагает изменить некоторые  условия  программы  «Молодой семье — доступную квартиру».

Как  передает Арменпресс, проект соответствующего решения правительства РА  опубликован на сайте   e-draft.am.

Предполагается внести некоторые  изменения в  утвержденном приложении к решению Правительства РА N 98-Ն от 29 января 2010г.  «Молодой семье — доступную квартиру».

Согласно проекту, ипотечный кредит может быть предоставлен как  минимум на срок  10 лет, с максимальными 9.5% годовых, из которых 2% будет субсидировать государство, а 4%  составят ипотечные  кредиты, предоставляемые  на приобретение  недвижимости в Ереване и областях Армении. Сейчас ипотечный кредит предоставляется под  10.5-11%  годовых,  из которых 2%  субсидирует государство — независимо от того, где именно приобретается жилье. 

Предлагается также применить страхование  имеющегося ипотечного обязательства – в размере  как  минимум 50% предоплаты. Прием при наличии указанного условия сумма ипотечного кредита  может превосходить 20.000.000 драмов. Требование  страхования прекращает действовать с того момента, как  соотношение  кредит/залог  в результате  выплат по кредиту  достигнет  80%.

 




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