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В Ереване гражданин заперся в машине и скальпелем повредил себе руки

В Ереване гражданин заперся в машине и скальпелем повредил себе руки

27  августа  в  13:34часов  в службу  «911»  МЧС РА поступило сообщение  о том, что ереванском сквере им.Нансена гражданин заперся в машине  и скальпелем повредил себе руки. нужна  помощь спасателей, чтобы  открыть двери. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  МЧС РА,  на  место выехал боевой  расчет специальной  службы МЧС РА.

МЧС предоставит дополнительную информацию.




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