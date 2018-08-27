В Ереване гражданин заперся в машине и скальпелем повредил себе руки
27 августа в 13:34часов в службу «911» МЧС РА поступило сообщение о том, что ереванском сквере им.Нансена гражданин заперся в машине и скальпелем повредил себе руки. нужна помощь спасателей, чтобы открыть двери.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет специальной службы МЧС РА.
МЧС предоставит дополнительную информацию.
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