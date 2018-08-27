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В выборах Совета старейшин Еревана партии «Светлая Армения» и «Республика» будут участвовать в блоке «Луйс»

В выборах Совета старейшин Еревана партии «Светлая Армения» и «Республика» будут участвовать в блоке «Луйс»

В  выборах Совета старейшин Еревана  партии «Светлая Армения» и «Республика» будут участвовать в  блоке «Луйс» («Свет»).

Как  передает Арменпресс, название  блока представители партий объявили во дворе  Матенадарана.

Избирательный список  блока возглавит  АртакЗейналян, вторую строчку займет глава фракции «Елк» в  Совете старейшин Давид Хажакян, а  третью – член фракции Ани Хачатрян.  «Надеемся на ваше активное  участие. Ждите  нас со слоганами», сказал депутат фракции «Елк» в НС РА  Эдмон Марукян. 

По словам министра юстиции РА, кандидата  в  мэры  Еревана АртакаЗейналяна, они претендуют на  справедливое  управление  столицей.

«Наш  блок мы  назвали «Луйс» («Свет»), ибо мы  хотим принести свет.  Рассматривалось множество вариантов  названия. Думаю, это – самое  подходящее, к  тому  же  выражает содержание  нашей  настроенности. Надеюсь, результаты  выборов внушат всем уверенность», - сказал он, добавив, что ереванцы убедятся, что это их выбор.




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