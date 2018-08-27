В выборах Совета старейшин Еревана партии «Светлая Армения» и «Республика» будут участвовать в блоке «Луйс» («Свет»).

Как передает Арменпресс, название блока представители партий объявили во дворе Матенадарана.

Избирательный список блока возглавит АртакЗейналян, вторую строчку займет глава фракции «Елк» в Совете старейшин Давид Хажакян, а третью – член фракции Ани Хачатрян. «Надеемся на ваше активное участие. Ждите нас со слоганами», сказал депутат фракции «Елк» в НС РА Эдмон Марукян.

По словам министра юстиции РА, кандидата в мэры Еревана АртакаЗейналяна, они претендуют на справедливое управление столицей.

«Наш блок мы назвали «Луйс» («Свет»), ибо мы хотим принести свет. Рассматривалось множество вариантов названия. Думаю, это – самое подходящее, к тому же выражает содержание нашей настроенности. Надеюсь, результаты выборов внушат всем уверенность», - сказал он, добавив, что ереванцы убедятся, что это их выбор.