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Премьер РА обсудил с депутатом Европарламента проводимые в Армении преобразования

Премьер РА обсудил с депутатом Европарламента проводимые в Армении преобразования

Премьер-министр  РА Никол Пашинян 27 августа  принял   депутата  Европарламента Мартина Зоннеборна.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, премьер поблагодарил Мартина Зоннеборна за его проармянскую  деятельность  в Европарламенте, особенно в вопросах Геноцида армян и карабахского урегулирования.

На встрече стороны обсудили  демократические  процессы и проводимые в Армении преобразования.

Премьер отметил ненасильственный, мирный характер бархатной  революции, подчеркнув, что Армения  переживает этап грандиозных перемен, и все  шаги правительства направлены на развитие  демократии в стране, борьбу с коррупцией, обеспечение верховенства закона, защиту  прав человека, независимость судебной  системы, искоренение  монополизации в сфере экономики и формирование   привлекательной  бизнес-среды. Никол Пашинян подчеркнул также, что эти преобразования позволят Армении стать более демократичной, более безопасной и более успешной.  

Мартин Зоннеборн приветствовал  мирные демократические процессы  в  Армении и предпринятые  правительством реформы  в  разных  сферах. В плане успешной реализации  повестки демократических реформ в Армении,  стороны отметили важность поддержки Евросоюза и европейских структур.

Собеседники коснулись также карабахского урегулирования, отметив  важность разрешения  вопроса  путем мирных переговоров – в рамках формата  сопредседательства  Минской  группы  ОБСЕ.

 




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