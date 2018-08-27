Премьер РА обсудил с депутатом Европарламента проводимые в Армении преобразования

Премьер-министр РА Никол Пашинян 27 августа принял депутата Европарламента Мартина Зоннеборна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер поблагодарил Мартина Зоннеборна за его проармянскую деятельность в Европарламенте, особенно в вопросах Геноцида армян и карабахского урегулирования.

На встрече стороны обсудили демократические процессы и проводимые в Армении преобразования.

Премьер отметил ненасильственный, мирный характер бархатной революции, подчеркнув, что Армения переживает этап грандиозных перемен, и все шаги правительства направлены на развитие демократии в стране, борьбу с коррупцией, обеспечение верховенства закона, защиту прав человека, независимость судебной системы, искоренение монополизации в сфере экономики и формирование привлекательной бизнес-среды. Никол Пашинян подчеркнул также, что эти преобразования позволят Армении стать более демократичной, более безопасной и более успешной.

Мартин Зоннеборн приветствовал мирные демократические процессы в Армении и предпринятые правительством реформы в разных сферах. В плане успешной реализации повестки демократических реформ в Армении, стороны отметили важность поддержки Евросоюза и европейских структур.

Собеседники коснулись также карабахского урегулирования, отметив важность разрешения вопроса путем мирных переговоров – в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.