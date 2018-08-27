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В ДТП в Калмыкии погибли 2 гражданина Армении

В ДТП в Калмыкии погибли 2 гражданина Армении

В  ДТП на 250 км трассы «Каспий»  (Калмыкия, Россия) погибли 2 гражданина  Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МВД Калмыкии.

ДТП произошло в 05:00 часов. По предварительной  версии, водитель «Субару» не  справился с управлением.

От полученных ран на месте  скончались  2 гражданина  Армении. Водитель и 2  пассажира (тоже  граждане  РА) госпитализированы  с  повреждениями разной  степени  тяжести.

По факту  органы  ВД проводит следствие.




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