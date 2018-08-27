В ДТП в Калмыкии погибли 2 гражданина Армении

В ДТП на 250 км трассы «Каспий» (Калмыкия, Россия) погибли 2 гражданина Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МВД Калмыкии.

ДТП произошло в 05:00 часов. По предварительной версии, водитель «Субару» не справился с управлением.

От полученных ран на месте скончались 2 гражданина Армении. Водитель и 2 пассажира (тоже граждане РА) госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести.

По факту органы ВД проводит следствие.