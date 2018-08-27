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Решением премьера Арсен Харатян освобожден с должности

Решением премьера Арсен Харатян освобожден с должности

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна,  Арсен Харатян освобожден с должности советника премьера – согласно собственному  заявлению.

«Руководствуясь ч.10 ст.9 Закона  Республики Армения «О государственной  службе», освободить Арсена Харатяна с должности советника премьера – согласно собственному  заявлению», - как  передает Арменпресс, говорится в  решении премьера, которое  доступно на официальном сайте  правительства.

Об уходе  с  должности советника премьера Арсен Харатян объявил 25 августа, представив причины  решения.




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