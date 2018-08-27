Решением премьера Арсен Харатян освобожден с должности

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Арсен Харатян освобожден с должности советника премьера – согласно собственному заявлению.

«Руководствуясь ч.10 ст.9 Закона Республики Армения «О государственной службе», освободить Арсена Харатяна с должности советника премьера – согласно собственному заявлению», - как передает Арменпресс, говорится в решении премьера, которое доступно на официальном сайте правительства.

Об уходе с должности советника премьера Арсен Харатян объявил 25 августа, представив причины решения.