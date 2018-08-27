Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-08-18

ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 августа, курс доллара США сократился на 0.10 драмa и составил 482.81 драм. Курс евро вырос на 2.35 драмa и составил 560.88 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.18 драм. Курс британского фунта вырос на 0.84 драмa и составил 620.12 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 79.21 драмa и составила 18591.54 драм. Цена серебра сократилась на 0.13 драмa и составила 226.94 драм. Цена платины выросла на 51.81 драмa и составила 12200.84 драм.