Азиатские индексы - 27-08-18

ТОКИО, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.88% и составил 22799.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.16% и составил 1728.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.89% и составил 2780.90 пункта, а HANG SENG вырос на 2.17% и составил 28271.27 пункта.