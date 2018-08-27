27 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Общественного совета при министре обороны Республики Армения в главе сруководителем структуры Гегамом Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах,были обсуждены разные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере обороны и связей между обществом и армией.

Президент вручил государственные награды группе членов Общественного совета за заслуги перед Республикой Арцах.

Во встрече принял участие министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.