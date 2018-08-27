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Бако Саакян принял делегацию Общественного совета при министре обороны Республики Армения

Бако Саакян принял делегацию Общественного совета при министре обороны Республики Армения

27 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Общественного совета при министре обороны Республики Армения в главе сруководителем структуры Гегамом Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,были обсуждены разные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере обороны и связей между обществом и армией.

Президент вручил государственные награды группе членов Общественного совета за заслуги перед Республикой Арцах.

Во встрече принял участие министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.

 

 

 

 

 

 

 




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