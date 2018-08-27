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Для наблюдения за ходом внеочередных выборов Совета старейшин Еревана в Армению будет приглашен конгресс местных и региональных властей Совета Европы

Для наблюдения за ходом внеочередных выборов Совета старейшин Еревана в Армению будет приглашен конгресс местных и региональных властей Совета Европы

На сегодняшнем очередном заседании ЦИК  РА  приняла  решение:  для  проведения  наблюдательской миссии  за ходом внеочередных выборов Совета  старейшин Еревана 23 сентября  в Армению будет приглашен  конгресс местных и региональных властей Совета  Европы.  

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  ЦИК, на  заседании были сформированы составы территориальных избирательных комиссий №№ 6, 9 и 12.

Решением ЦИК,  адрес размещения   ИК №7   вместо Ереван, округ Малатия-Себастия, ул. Раффи 33 сменен на  Ереван, округ Малатия-Себастия, участок Ա-1 ЮВУ, ул.Свачян, детсад № 92.




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