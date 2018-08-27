Для наблюдения за ходом внеочередных выборов Совета старейшин Еревана в Армению будет приглашен конгресс местных и региональных властей Совета Европы

На сегодняшнем очередном заседании ЦИК РА приняла решение: для проведения наблюдательской миссии за ходом внеочередных выборов Совета старейшин Еревана 23 сентября в Армению будет приглашен конгресс местных и региональных властей Совета Европы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК, на заседании были сформированы составы территориальных избирательных комиссий №№ 6, 9 и 12.

Решением ЦИК, адрес размещения ИК №7 вместо Ереван, округ Малатия-Себастия, ул. Раффи 33 сменен на Ереван, округ Малатия-Себастия, участок Ա-1 ЮВУ, ул.Свачян, детсад № 92.