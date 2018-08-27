Президент Ирана призвал главу Франции активнее действовать для сохранения ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в понедельник телефонные переговоры, в ходе которых иранская сторона призвала Париж активнее действовать для сохранения ядерной сделки. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана.

"Иран выполняет все обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Поэтому, учитывая односторонний выход США из соглашения, Тегеран ожидает, что остальные участники активизируют свою деятельность по сохранению ядерной сделки", - сказал Роухани.

В свою очередь Макрон отметил, что "Франция делает все возможное для защиты СВПД". "Мы интенсивно работаем над сохранением ядерной сделки и для этого обсуждаем создание различных коммерческих и финансовых механизмов", - добавил он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.





