Как выглядят новорожденные амурские леопарды
В сафари-парке "Тайган" появились на свет два дальневосточных леопарда-близнеца, один черный, другой - пятнистый. В мире обитает всего около 40 черных амурских леопардов, передает Арменпресс.
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