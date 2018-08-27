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Как выглядят новорожденные амурские леопарды

Как выглядят новорожденные амурские леопарды

В сафари-парке "Тайган" появились на свет два дальневосточных леопарда-близнеца, один черный, другой - пятнистый. В мире обитает всего около 40 черных амурских леопардов, передает Арменпресс.





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