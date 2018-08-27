Семья выдр убила крокодила, напавшего на одну из них – невероятное видео

Крокодил решил атаковать одного из членов большой семьи выдр, но им это не понравилось, и они решили показать, на что способны, передает Арменпресс.

Выдры – сильные и ловкие хищники. Они отлично плавают и питаются в основном рыбами и ракообразными. Самки часто создают семейные группы, и, если кто-то решит потревожить хоть одного ее члена, все остальные придут к нему на защиту.

На кадрах видно, как выдры плывут вместе по направлению к крокодилу. Всего их – десять. Они окружают его и начинают дразнить, хватая за хвост. Теперь выдры разогрелись и готовы к бою.

С криками они нападают на крокодила, выныривая из воды и прыгая на него сверху. Он пытается дать отпор выдрам, размахивает хвостом и грозно открывает пасть, но те его окружили и кусают со всех сторон.

Тогда крокодил предпринимает последнюю попытку спастись – спрятаться в кустах и зарослях. Но уже слишком поздно, выдры не дают уйти ему слишком далеко.

На кадрах видно, как в зарослях выдра держит его за шею, а тот уже не движется. Ближе подплывают еще несколько членов семьи, а крокодил уже лежит на воде брюхом вверх. К сожалению, в результате боя и семья понесла потери – погибли две выдры.