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Президент Армении призывает все политические силы руководствоваться интересами безопасности страны

Президент Армении призывает все политические силы руководствоваться интересами безопасности страны

Управление по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА ответило на  вопросы некоторых СМИ  относительно  оценок президента  существующей политической ситуации в стране. 

Арменпресс представляет  заявление Управление по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в котором представлена оценка президента  РА Армена  Саркисяна  существующей политической ситуации в стране.

«Президент Армен Саркисян неизменно следит и держит в  центре  внимания происходящее в стране. Оценивая насущную необходимость того, чтобы все государственные органы действовали в рамках Конституции и предоставленных ей полномочий и проявляли уважение друг к другу, президент Республики рассчитывает, что всеполитические силы страны  будут руководствоваться приоритетных интересов  национальной безопасности нашей страны и устойчивого и стабильногоразвития. Национальные интересы, безопасность страны и уважение прав человека и гражданина являются приоритетом для всех нас.

Президент Республики приветствует встречу премьер-министра и спикера Национального собрания, положительно оценивая достигнутые в ходе встречи договоренности. Президент питает надежду, что в ближайшее время будут достигнуты положительные результаты.

Президент Республики подтверждает свою позицию в том, что  все  проблемы наилучшим способом решаются путем диалога  и переговоров, принятые в результате  которых соглашения стороны уважают, последовательно предпринимая действия по выполнению этих договоренностей — извлекая на этом пути уроки и  отмечая прогресс. Это должно стать доминантной культурой, характеризующей наши политические отношения».




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