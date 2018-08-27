Президент Армении призывает все политические силы руководствоваться интересами безопасности страны

Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА ответило на вопросы некоторых СМИ относительно оценок президента существующей политической ситуации в стране.

Арменпресс представляет заявление Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в котором представлена оценка президента РА Армена Саркисяна существующей политической ситуации в стране.

«Президент Армен Саркисян неизменно следит и держит в центре внимания происходящее в стране. Оценивая насущную необходимость того, чтобы все государственные органы действовали в рамках Конституции и предоставленных ей полномочий и проявляли уважение друг к другу, президент Республики рассчитывает, что всеполитические силы страны будут руководствоваться приоритетных интересов национальной безопасности нашей страны и устойчивого и стабильногоразвития. Национальные интересы, безопасность страны и уважение прав человека и гражданина являются приоритетом для всех нас.

Президент Республики приветствует встречу премьер-министра и спикера Национального собрания, положительно оценивая достигнутые в ходе встречи договоренности. Президент питает надежду, что в ближайшее время будут достигнуты положительные результаты.

Президент Республики подтверждает свою позицию в том, что все проблемы наилучшим способом решаются путем диалога и переговоров, принятые в результате которых соглашения стороны уважают, последовательно предпринимая действия по выполнению этих договоренностей — извлекая на этом пути уроки и отмечая прогресс. Это должно стать доминантной культурой, характеризующей наши политические отношения».