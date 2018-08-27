Франция и Германия начали работу над финансовыми способами обхода санкций США

Представители Франции и Германии в понедельник заявили о работе над финансовыми решениями и платежными каналами, которые позволят обойти санкции США в отношении таких стран, как Иран, передает Арменпресс.

По данным агентства Bloomberg, в обсуждениях также участвует Великобритания. Государства рассматривают возможность привлечения своих центробанков к созданию подобных альтернативных систем.

Как сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, Париж и Берлин обсуждают создание независимых двусторонних или общеевропейских каналов финансирования.

"Вместе с Германией мы полны решимости разработать независимый европейский или франко-германский инструмент финансирования, который позволит нам не стать косвенными жертвами экстерриториальных санкций США", - сказал французский министр в понедельник, в ходе встречи с членами Ассоциации экономических и финансовых журналистов (AJEF).

"Мне бы хотелось видеть Европу сверенным континентом, а не вассалом, и для этого необходимы полностью независимые инструменты финансирования, которых на сегодняшний день не существует", - заявил Ле Мэр.

По его словам, будет крайне сложно использовать существующие каналы, включая Европейский инвестиционный банк (EIB), поскольку США могут косвенным образом влиять на их операции.

Между тем глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник говорил о том, что ЕС работает над предложениями модернизации платежных каналов и систем, таких, как система SWIFT, чтобы сделать платежи более независимыми.