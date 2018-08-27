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Дэн Билзерян отдыхает на Севане

Дэн Билзерян отдыхает на Севане

Звезда Сети, американский  венчурный инвестор армянского происхождения, актер, король профессионального покера  ДенБилзерян отдыхает на  Севане.

Как  передает Арменпресс, СуэлинМедейрос в  Instagram, в разделе Story,разместила небольшой  ролик, рассказав, что они с Дэном отдыхают на Севане.

ДенБилзерян и его брат 27 августа получили гражданство Армении. Самолет ДэнаБилзеряна приземлился в а/порту  «Звартноц» в ночь на 27 августа.Онпроведет  в Армении  несколько дней, а затем отправится в Таиланд.




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