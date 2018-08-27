Дэн Билзерян отдыхает на Севане

Звезда Сети, американский венчурный инвестор армянского происхождения, актер, король профессионального покера ДенБилзерян отдыхает на Севане.

Как передает Арменпресс, СуэлинМедейрос в Instagram, в разделе Story,разместила небольшой ролик, рассказав, что они с Дэном отдыхают на Севане.

ДенБилзерян и его брат 27 августа получили гражданство Армении. Самолет ДэнаБилзеряна приземлился в а/порту «Звартноц» в ночь на 27 августа.Онпроведет в Армении несколько дней, а затем отправится в Таиланд.