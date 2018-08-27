Новый сезон «Игры престолов» задумали отложить
Новый сезон сериала «Игра престолов» может выйти позже, чем было запланировано. Как передает Арменпресс, об этом сообщает HuffPost.
По словам кинематографиста Джо Бауэра, ответственного за специальные визуальные эффекты в шоу, проект будет претендовать на награды «Эмми» в 2020 году. Чтобы получить право быть номинированным на премию, сериал должен выйти в промежутке между 1 июня 2019-го и 31 мая 2020 года. Таким образом, большая часть сезона выйдет не раньше лета 2020-го.
Ранее выпустить восьмой сезон «Игры престолов» собирались в апреле 2019-го. В этом случае он мог претендовать на «Эмми» уже в 2019 году. Тем не менее, по словам представителя награды, организаторы иногда делают исключения, и если несколько эпизодов выйдут до конца мая следующего года, их смогут включить в список претендентов.
В июле британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.