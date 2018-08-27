Политолог оптимистична в вопросе повышения армяно-германских отношений на необходимый экономический уровень

Политолог НаринеДилбарянуверена, что недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению положительно повлияет на армяно-германские отношения.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами она сказала, что госпожа канцлер была весьма впечатлена открытостью армянского общества.

«Мы смогли показать, что мы открытое общество: энтузиазм, который выказали Меркель как обычные граждане, так и наше руководство, думаю,произвел на нее большое впечатление», - сказала она.

По ее словам, армяно-германские отношения в XXI веке могут повыситься на необходимое качество в экономической и финансовойсферах.

Дильбарян выразила надежду, что армянская сторона представила немецкой делегации реальные программы.

«Я услышалав словах посла Германии, что есть ожидания относительно поддержки социальных программ, но, конечно, этого недостаточно. Визит состоялся в социальном, научно-культурном и познавательном плане, и это было также связано с тем, что Меркель прибыла в Армению по-настоящему подготовленной. Католикос подарил ей книги о разрушении культурных памятников со стороны Турции и Азербайджана. И от своих источников я узнала, что Меркель была в этой теме. Этот визит в период нахождения Пашиняна у власти можно назвать одним из важнейших, и он действительно прошел в самой дружеской обстановке. Возможно, дальше последуют реальные проекты», - сказала Дилбарян.