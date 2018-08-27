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Политолог оптимистична в вопросе повышения армяно-германских отношений на необходимый экономический уровень

Политолог оптимистична в вопросе повышения армяно-германских отношений на необходимый экономический уровень

Политолог НаринеДилбарянуверена, что недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению положительно повлияет на армяно-германские отношения.

Как сообщает Арменпресс, в  беседе с журналистами она  сказала, что госпожа канцлер была весьма  впечатлена открытостью армянского общества. 

«Мы  смогли показать, что мы открытое общество: энтузиазм,  который выказали Меркель как обычные граждане, так и наше руководство, думаю,произвел на нее большое впечатление», - сказала она.

По ее словам, армяно-германские отношения в XXI веке могут повыситься на необходимое качество в экономической и финансовойсферах.

Дильбарян выразила надежду, что армянская сторона представила немецкой  делегации реальные программы.

«Я услышалав  словах посла Германии, что есть ожидания относительно поддержки социальных программ, но, конечно, этого недостаточно. Визит состоялся  в социальном, научно-культурном и познавательном плане, и это было также связано с тем, что Меркель прибыла в Армению по-настоящему подготовленной. Католикос подарил ей книги о разрушении культурных памятников  со стороны  Турции и Азербайджана. И от своих источников я  узнала, что Меркель была  в этой  теме. Этот визит в  период нахождения  Пашиняна  у  власти можно назвать одним из важнейших, и он действительно прошел в самой дружеской  обстановке. Возможно, дальше  последуют реальные проекты», - сказала Дилбарян.

 




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