Nokia получила от ЕИБ €500 млн на развитие технологии 5G

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia получил от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) заем в размере €500 млн на развитие технологии 5G, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении финской компании.

"Заем будет использован на ускорение разработки и развития технологии 5G - нового стандарта мобильной связи", - отметили в Nokia. Выделение средств поддержано Европейским фондом стратегических инвестиций.

Всего в год финская компания направляет на исследования и разработки до €4 млрд, большая часть этой суммы сейчас идет на технологию 5G.

5G - это пятое поколение технологий мобильной связи со скоростью передачи данных до 20 Гбит/c. Предполагается, что новая технология с высокой скоростью интернет-соединения будет популярна не только среди рядовых пользователей мобильных устройств, но и получит применение в сфере беспилотных автомобилей и робототехнике.

Выпуск смартфонов Nokia, HTC, LG, Sony, Vivo, Xiaomi с поддержкой 5G запланирован на 2019 год.