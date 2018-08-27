Макрон видит Францию посредником в урегулировании международных конфликтов

Франция должна играть роль посредника в урегулировании международных конфликтов. Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в понедельник в Париже на совещании французских послов.

"Наше призвание - быть всюду державой-посредником, - сказал Макрон. - Мы должны быть дипломатической, военной, культурной, образовательной, национальной и европейской державой и всегда быть посредником".

При этом он подчеркнул, что "это не означает, что Франция отказывается от собственного голоса, но она должна стремиться строить альянсы на этой основе". По его словам, это необходимо, чтобы "формировать международный порядок на основе гуманитарных, общечеловеческих интересов".

Европа, заметил он, "не создается ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине". "Она создает себя сама на основе неустанного распространения наших идей и проектов", - сказал Макрон, обращаясь к собравшимся в Елисейском дворце французским послам.



