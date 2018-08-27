Между сотрудниками «Лидиан Армения» и противниками эксплуатации Амулсара произошла стычка: Полиция ведет проверки

На территории, прилегающей к руднику в Амулсаре, 27-го августа произошла стычка между сотрудниками и сторонниками «Лидиан Армения» и противниками эксплуатации Амулсара. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает юрист ЗАО «Лидиан Армения» Армен Мелкумян.

«27-го августа люди, перекрывшие дорогу к Амулсару, напали на собравшихся у одного из входов сотрудников и сторонников «Лидиан Армения» и начали избивать их камнями и различными предметами, причинив им многочисленные травмы различных степеней. Все это происходило в присутствии сотрудников полиции»,- рассказал он.

По его словам, демонстрантов воодушевило заявление, сделанное ранее Инспекционным органом.

«В этой связи ЗАО «Лидиан Армения» выражает свое разочарование. ЗАО «Лидиан Армения» уверено в соответствии высоким стандартам своего метода экологического менеджмента»,- сказал юрист ЗАО «Лидиан Армения» Армен Мелкумян.

По его словам, ЗАО «Лидиан Армения» опротестует заявления и заключения, сделанные ранее Инспекционным органом, в судебном порядке.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, полиция в течение дня получала жалобы различного содержания от обеих конфликтующих сторон.

«В данный момент все сигналы проверяются, полиция выступит с оценкой происходящего»,- сказали в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Пресс-секретарь Инспекционного органа Министерства экологии Армении Вруйр Пепанян сказал, что обращение в суд – право ЗАО «Лидиан Армения».

Инспекционный орган по экологии и недрам Армении предложил ЗАО "Лидиан Армения" воздержаться от проведения любых горных работ на Амулсарском месторождении до завершения повторных экспертиз, говорится в сообщении Министерства охраны природы.Инспекция провела проверки в ЗАО "Лидиан Армения", на основании которых представила поручения, предложения и другую информацию о предпринятых мероприятиях.На основе осуществленных проверок инспекция предложила Министерству охраны природы признать потерявшим силу заключение госэкспертизы (утверждена министром 29 апреля 2016 года) на основании выявленных новых экологических факторов."Поручить ЗАО "Лидиан Армения" воздержаться от проведения любых горных работ на Амулсарском месторождении до проведения новой экспертизы и принятия по ее итогам экспертного заключения", - отмечается в сообщении.Как говорится в сообщении, глава инспекционного органа обратился к генеральному прокурору Армении для выяснения наличия состава преступления и последующего разбирательства в связи с тем, что ЗАО "Лидиан Армения" добыло горную массу без права пользования недрами.В отношении компании "Водопользователь Егегнадзор" возбуждено административное производство для определения правомерности водоснабжения ЗАО "Лидиан Армения" в производственных целях из оросительного водовода Кечут-Заритап.Также было возбуждено административное производство в отношении общинной администрации укрупненного города Джермук для проверки правомерности решения главы сельской администрации Гндеваза о предоставлении разрешения ЗАО "Лидиан Армения" на использование воды из водовода общины Гндеваз "Семь источников - Гндеваз", а также установку нестатических дробильных установок на стадии строительства.Премьер-министру Армении была представлена докладная о проведении инспекторских проверок в компаниях, осуществивших строительные работы в Амулсаре в качестве подрядчиков.После избрания Пашиняна премьер-министром, в Ереване и других регионах страны проходили разнообразные акции протеста, участники которых выдвигали как политические, социальные, так и экологические требования, в частности, по экологическим рискам, связанным с эксплуатацией Амулсарского рудника.Lydian Armenia – основанная в 2005 году армянская геолого-разведывательная компания, 100% акций которой принадлежат ОАО Lydian International. Программа Амулсарского рудника является первым проектом компании в Армении.Амулсарское золоторудное месторождение — второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.