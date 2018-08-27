В Токио начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотном такси

Таксомоторная компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP в понедельник начала в тестовом режиме впервые осуществлять перевозки пассажиров на беспилотных автомобилях. Об этом сообщается на ее официальном сайте,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги. Эксперимент продлится до 8 сентября, а в день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно.

В компании Hinomaru Kotsu отмечают, что этот эксперимент нацелен в первую очередь на устранение проблемы нехватки водителей. Такие беспилотные такси в случае успеха тестовых испытаний могут начать курсировать в Токио в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года.

Японские власти в прошлом году выделили порядка 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Это абсолютный рекорд за все время ведения таких разработок, которые поддерживает правительство страны. Власти рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить хотя бы частично без участия водителя.



