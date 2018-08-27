Макрон выступил за стратегическое партнерство ЕС с Россией и Турцией

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым наладить стратегическое партнерство ЕС с Россией и Турцией. Об этом он заявил в понедельник, выступая на ежегодном совещании послов, посвященном деятельности Парижа на международной арене, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы не сможем в долгосрочной перспективе строить и развивать Европу без пересмотра наших отношений с Россией и Турцией. И это рассмотрение отношений должно проводится без какой-либо снисходительности и наивности", - сказал глава государства.

"Разве мы можем сегодня разумно и искренне полагать, что возможно продолжение переговоров о вступлении Турции в ЕС, если турецкий президент [Тайип Эрдоган], с которым у меня были необычайно интенсивные контакты в течение уже более года, выступает с паневропейским проектом, постоянно представляемым как антиевропейский. То есть регулярно принимаемые им меры по-существу противоречат нашим принципам. В этом случае нам необходимо избавиться от необъективного подхода, чтобы выработать подлинно эффективное, разумное по отношению к нашей позиции решение", - отметил президент Франции.

По его словам, Парижу необходимо выработать стратегическое партнерство, которое не предусматривает членства в Евросоюзе. "Нам необходимо выработать условия стратегического партнерства как с Россией, так и с Турцией. Потому что это две державы, необходимые для [обеспечения] нашей коллективной безопасности", - подчеркнул Макрон.

Кроме того, он отметил, что "эти страны необходимо "привязать" к Европе". "Потому что история народов этих стран создавалась совместно с историей Европы. И нам надлежит совместно строить наше будущее", - указал французский лидер.





