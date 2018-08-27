Достигнута договоренность о создании Армяно-российского кинофонда: Макунц

Министерство культуры Армении планирует создать Армяно-российский кинофонд, что позволит снимать и экспортировать совместные фильмы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, она сообщила, что в рамках ее визита в Россию была достигнута договоренность о создании Армяно-российского кинофонда.