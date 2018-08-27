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Достигнута договоренность о создании Армяно-российского кинофонда: Макунц

Достигнута договоренность о создании Армяно-российского кинофонда: Макунц

Министерство культуры Армении планирует создать Армяно-российский кинофонд, что позволит снимать и экспортировать совместные фильмы.  Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, она сообщила, что в рамках ее визита в Россию была достигнута договоренность о создании Армяно-российского кинофонда.


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