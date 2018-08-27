Будут завершены законопроекты о кино и музеях

Министерство культуры Армении планирует до конца года завершить разработку законопроектов о кино и музеях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, она сообщила, что надеется, что до конца года будут приняты законы о музеях и кино, соответствующие проекты уже находятся на стадии обсуждения.

Говоря о киноискусстве, она отметила, что наследие киностудии "Арменфильм" передано национальному киноцентру.

"Мы будем обращаться также в международные структуры для привлечения инвесторов", — отметила министр, комментируя проекты по развитию армянского кино.