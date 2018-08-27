Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Будут завершены законопроекты о кино и музеях

Будут завершены законопроекты о кино и музеях

Министерство культуры Армении планирует до конца года завершить разработку законопроектов о кино и музеях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, она сообщила, что надеется, что до конца года будут приняты законы о музеях и кино, соответствующие проекты уже находятся на стадии обсуждения.

Говоря о киноискусстве, она отметила, что наследие киностудии "Арменфильм" передано национальному киноцентру.

"Мы будем обращаться также в международные структуры для привлечения инвесторов", — отметила министр, комментируя проекты по развитию армянского кино.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации