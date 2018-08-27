Разработан проект новой структуры Министерства культуры Армении
Разработан проект новой структуры Министерства культуры Армении, что позволит четче разграничить функции различных его подразделений. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.В частности, она сообщила, что проект считает крайне важным, так как проект новой структуры Министерства культуры Армении позволит повысить эффективность работы ведомства.
- 16:24 Макрон видит Францию посредником в урегулировании международных конфликтов
- 15:59 В Токио начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотном такси
- 15:56 Достигнута договоренность о создании Армяно-российского кинофонда: Макунц
- 15:54 Будут завершены законопроекты о кино и музеях
- 15:52 Макрон выступил за стратегическое партнерство ЕС с Россией и Турцией
- 15:49 Разработан проект новой структуры Министерства культуры Армении
- 15:28 Макрон: механизм координации между Францией и Россией по Сирии дал первые результаты
- 15:12 Медики определили оптимальное время сна
- 15:07 Состоялась встреча председателя НС Армении Ара Баблояна и премьер-министра Никола Пашиняна
- 15:04 В Amnesty International призвали ввести запрет на "роботов-убийц"
- 14:50 Назван эффективный способ избавиться от жира на животе
- 14:43 37-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве младенца
- 14:35 Министр культуры Армении Лилит Макунц видит необходимость радикальных изменений в оперном театре
- 14:13 Отношения между Арменией и Германией поднимутся на новый уровень: Арман Навасардян
- 14:13 Дэн Бильзерян встал на учет в военкомате
- 14:11 Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Молдовы в связи с национальным праздником
- 14:11 На окончательное восстановление церкви Спасителя в Гюмри предполагается выделить 30 млн драмов
- 14:09 Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней предотвратило опасность для 32 памятников
- 14:08 За 100 дней Министерство культуры Армении осуществило 11 крупнейших мероприятий
- 14:07 В Международном суде ООН начались слушания по американским санкциям в отношении Ирана
- 14:05 Министры образования Армении и Арцаха обсудили содержательные вопросы в отрасли
- 13:54 МИД ФРГ: санкционная политика США против партнеров ЕС вынуждает Европу реагировать
- 13:52 Жители нескольких укрупненных общин Ширака перекрыли трассу
- 13:52 Обойдя рынок, премьер-министр Армении убедился, что цены на овощи странно высоки
- 13:49 Минздрав Британии посоветовал лечить кашель медом вместо антибиотиков
- 13:43 Эрдоган отправится с официальным визитом в Тегеран 7 сентября
- 13:31 В Израиле дефицит воды достиг 2,5 миллиарда кубометров
- 13:20 На юге Чехии впервые в конце августа зафиксированы морозы
- 13:08 Умер драматург Нил Саймон
- 12:59 Инспекционный орган представил информацию о предложениях, сделанных на основе проверки в «Лидиан Армения»
- 12:39 Армен Мартиросян назначен по совместительству послом Армении в Шри Ланка
- 12:37 Меркель выступила против возвращения регулярных призывов в Бундесвер
- 12:31 NYT: вдова Маккейна может занять его место в Сенате
- 12:23 В ИТУ «Нубарашен» обнаружены подозрительные предметы: назначены экспертизы
- 12:22 СМИ: журналистка вернулась в ФРГ после отмены запрета на выезд из Турции
19:47, 21.08.2018
Просмотрели 1995 раз Королевская семья Бельгии в Армении
18:22, 21.08.2018
Просмотрели 1789 раз Премьер-министр принял членов семей военнослужащих, погибших во время апрельской четырехдневной войны
21:20, 23.08.2018
Просмотрели 1618 раз Никол Пашинян призвал диаспорскую молодежь вернуться в Армению
18:12, 21.08.2018
Просмотрели 1564 раз Усилия по предоставлению члену Бундестага въездной визы в Азербайджан провалились
14:48, 20.08.2018
Просмотрели 995 раз Представитель Эрдогана назвал стрельбу возле посольства США попыткой создать хаос