Разработан проект новой структуры Министерства культуры Армении, что позволит четче разграничить функции различных его подразделений. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, она сообщила, что проект считает крайне важным, так как проект новой структуры Министерства культуры Армении позволит повысить эффективность работы ведомства.