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Разработан проект новой структуры Министерства культуры Армении

Разработан проект новой структуры Министерства культуры Армении

Разработан проект новой структуры Министерства культуры Армении, что позволит четче разграничить функции различных его подразделений. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, она сообщила, что проект считает крайне важным, так как проект новой структуры Министерства культуры Армении позволит повысить эффективность работы ведомства.


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