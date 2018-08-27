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Макрон: механизм координации между Францией и Россией по Сирии дал первые результаты

Макрон: механизм координации между Францией и Россией по Сирии дал первые результаты

Механизм координации между Францией и Россией, созданный для урегулирования ситуации в Сирии, дал первые результаты. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в понедельник в Париже на совещании французских послов,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Механизм координации, созданный вместе с Россией на встрече в Санкт-Петербурге, уже дал первые результаты, в том числе в гуманитарном плане", - сказал Макрон. Он напомнил, что этот механизм был создан, в частности, "для проведения совместно с неправительственными организациями операций в поддержку гражданского населения в Сирии".

Макрон отметил, что "ситуация в Сирии остается тяжелой и вызывает беспокойство".

 



 

 




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