Состоялась встреча председателя НС Армении Ара Баблояна и премьер-министра Никола Пашиняна

Сегодня, 27 августа, состоялась встреча председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна и премьер-министра РА Никола Пашиняна. С инициативой по проведению встречи ранее выступил спикер НС РА А. Баблоян в своем заявлении касательно внутриполитической ситуации в стране. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента РА.

Согласно информации, в результате обсуждений руководители законодательной и исполнительной властей, в частности, зафиксировали: «Вне зависимости от политических убеждений в Армении каждый имеет право на свободу слова и плюрализм мнений.

Независимость судов является главнейшей гарантией обеспечения правосудия в стране, следовательно, механизм разделения и балансирования законодательной, исполнительной и судебной властей никак не должен быть нарушен.

В деле осуществления правосудия судебная система Армении со всем своим инструментарием не исчерпала себя. Тем не менее, если в результате политических обсуждений стороны сочтут, что есть необходимость института «переходного правосудия», то это должно быть реализовано изменениями в Конституции и соответствующих законов, в то же время не должно навредить правосудию.

Внеочередные парламентские выборы должны быть проведены максимум в течение одного года. В случае проведения внеочередных парламентских выборов путем конституционных изменений в числе механизмов институт референдума может стать наиболее демократичным, поскольку подлежащая изменению Конституция была принята на референдуме. Тем не менее, любой вариант должен быть выбран в результате широких общественных и политических обсуждений. Подобные возможности не исчерпаны ни в парламенте, ни в широких общественных кругах».