Правозащитная организация Amnesty International призвала международное сообщество внести запрет на использование "роботов-убийц" в международное законодательство, сообщается в заявлении на сайте правозащитников,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление группа сделала в понедельник, в связи с началом переговоров в Женеве правительственных экспертов под эгидой ООН по смертоносным автономным системам вооружениям.

"Роботы-убийцы больше не являются предметом научной фантастики. Технологический прогресс в вооружениях, от дронов с искусственным интеллектом до автономного оружия, которое может выбирать свою цель, сильно опережает международное законодательство", — заявил исследователь искусственного интеллекта и эксперт организации Абдул Рахим.

Правозащитники подчеркнули, что гарантии исполнения международного права существуют только в случае, если "цель" идентифицируется и выбирается человеком.

"Мы призываем страны, которые присутствуют в Женеве на этой неделе, срочно действовать", — заявил эксперт.