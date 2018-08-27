Назван эффективный способ избавиться от жира на животе

Сотрудница Калифорнийского политехнического университета в Сан-Луис-Обиспо доктор наук Кари Пилолла в статье для журнала ACSM's Health & Fitness Journal рассказала, как избавиться от жировых отложений в районе живота, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Диета с большим содержанием клетчатки и низким уровнем насыщенных жиров поможет в предотвращении или борьбе с абдоминальным ожирением, при котором избыток жировой ткани образуется в области живота и верхней части туловища, говорится в статье. Необходимо увеличить потреблений овощей, фруктов, бобовых, круп и по возможности убрать из своего рациона жирное мясо, выпечку и продукты высокой степени обработки. Такой стиль питания будет способствовать снижению риска развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, указывает автор работы.

При этом Пилолла подчеркнула, что не существует универсальной "чудо-диеты" или биоактивных добавок, которые помогли бы избавиться от жировых отложений на животе. Она также отметила важность регулярных физических нагрузок в борьбе с абдоминальным ожирением.