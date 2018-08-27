37-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве младенца

Жительнице города Мецамор предъявлено обвинение в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

Тело ребенка было обнаружено в мусорном баке в Мецаморе 26 февраля этого года. Дело получило широкий общественный резонанс.

В результате следственных мероприятий установлена личность матери, выяснены все обстоятельства преступления.

Отмечается, что мать новорожденного – 37-летняя жительница города Мецамор, у которой уже есть 4 детей.

Посчитав новую беременность нежелательной, женщина не обращалась за консультацией или медпомощью в медцентр.

В ночь с 21 на 22 февраля 2018 года, женщина, находясь в доме одна, зашла в ванную, где родила мальчика. Во время родов ребенок упал головой вниз на кафельный пол и начал кричать, однако мать не оказала ему никакой помощи.

Когда малыш перестал плакать, женщина положила тело младенца в полиэтиленовый пакет, а утром, в 06:30, бросила его в мусорный бак во дворе здания. Тело ребенка обнаружили сотрудники компании "Благоустройство Мецамора". При внешнем осмотре тела были обнаружены дефекты мягких тканей в области головы, шеи, грудной клетки и живота. Кроме того, отсутствовало правое запястье, а также левая рука. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате острого нарушения жизненно важных функций головного мозга, что было обусловлено закрытой тупой черепно-мозговой травмой.

На основе полученных доказательств, женщине предъявлено обвинение по статье 106 (убийство новорожденного ребенка матерью) Уголовного кодекса Армении. Предварительное следствие завершено, уголовное дело передано в суд.