Звезда интернета, «король покера» Дэн Бильзерян 27-го августа встал на учет в военкомате ВС Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказали в военкомате ВС Армении.

«Сегодня Дэн Бильзерян встал на учет в военкомате, предъявив все необходимые документы»,- сообщили нам.

Звезда интернета, «король покера» Дэн Бильзерян и его брат получили гражданство Армении. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook начальник управления виз и паспортов полиции Армении Мнацакан Бичахчян.

Он разместил также фото, под которым написал:

«Присяга, которую Дэн Бильзерян и его брат Адам принесли, став гражданами Армении».

Как сообщалось ранее, звезда интернета, «король покера» Дэн Бильзерян прибыл в Ереван. Его самолет приземлился в а/п «Звартноц» в ночь на 27-е августа.

Как передает «Арменпресс», ранее Дэн Бильзерян сообщил о своем намерении посетить Армению на своей странице в Twitter.

«Еду в Армению, оттуда – в Таиланд»,- писал он. Дэн Бильзерян проведет в Армении несколько дней.