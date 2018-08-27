Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Молдовы в связи с национальным праздником

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Молдовы Павлу Филипу в связи с национальным праздником – Днём независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В частности, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин премьер,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с национальным праздником – Днём независимости Молдовы. Убежден, что активная совместная межправительственная работа поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества между Арменией и Молдовой и создаст благоприятные условия для начала новых перспективных инициатив в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, в том числе также для развития всего спектра двусторонних отношений».

Никол Пашинян направил наилучшие пожелания Павлу Филипу и дружественному народу Молдовы.