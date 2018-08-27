В Международном суде ООН начались слушания по американским санкциям в отношении Ирана

Международный суд ООН начал слушания, в рамках которых Иран требует приостановить действие односторонних санкций США. Как сообщил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф, слушания продлятся до 30 августа, каждой из сторон будет предоставлено в общей сложности по четыре с половиной часа для изложения своей позиции,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Этот иск был подан Ираном в июле. Его конечной целью является признание Международным судом ООН того, что США нарушили свои обязательства в рамках двустороннего договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" 1955 года, и скорейшая отмена всех санкций Вашингтоном, а также отказ от угроз введения новых санкций.

В качестве временных мер Тегеран требует приостановку действия односторонних американских санкций, в особенности касающихся продажи или лизинга пассажирских самолетов, а также запчастей и оборудования для них.



