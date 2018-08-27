Министры образования Армении и Арцаха обсудили содержательные вопросы в отрасли

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян встретился со своим карабахским коллегой Нарине Агабалян в ходе визита в Степанакерт. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки Армении.

Министр Арутюнян также встретился с сотрудниками Министерства образования и науки НКР, Министерства спорта, директорами школ.

Обсуждались вопросы, связанные со сферой общего образования в двух армянских государствах, подготовка к началу нового учебного года и содержательные вопросы касательно данной сферы. Нарине Агабалян в конце наградила Араика Арутюняна медалью, посвященной 30-летию независимости Арцаха.