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Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней предотвратило опасность для 32 памятников

Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней предотвратило опасность для 32 памятников

Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней вмешалось и предотвратило опасность для 32 памятников. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, Макунц сообщила, что семи историко-архитектурным памятникам присвоен музейный статус. Также спасены 32 памятника, которым угрожала опасность уничтожения. Помимо этого, Минкульт пресек незаконное строительство на территории памятников, включенных в проект "Старый Ереван". В частности, недействительным признано разрешение на строительство в центре Еревана, на улице Арами.

Кроме того, предотвращены случаи вывоза песка с охраняемых территорий в Лори и незаконное строительство в Хндзореске.

Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней разработало пятилетнюю стратегию развития сферы и структурные реформы в ведомстве, а также выступило с новыми инициативами.


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