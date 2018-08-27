Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней предотвратило опасность для 32 памятников

Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней вмешалось и предотвратило опасность для 32 памятников. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, Макунц сообщила, что семи историко-архитектурным памятникам присвоен музейный статус. Также спасены 32 памятника, которым угрожала опасность уничтожения. Помимо этого, Минкульт пресек незаконное строительство на территории памятников, включенных в проект "Старый Ереван". В частности, недействительным признано разрешение на строительство в центре Еревана, на улице Арами.



Кроме того, предотвращены случаи вывоза песка с охраняемых территорий в Лори и незаконное строительство в Хндзореске.

Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней разработало пятилетнюю стратегию развития сферы и структурные реформы в ведомстве, а также выступило с новыми инициативами.