МИД ФРГ: санкционная политика США против партнеров ЕС вынуждает Европу реагировать

Санкционная политика США в отношении других стран - партнеров ЕС - вынуждает Европу реагировать на действия Вашингтона. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на ежегодной конференции руководителей германских дипломатических миссий за рубежом,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Санкционная политика Вашингтона вынуждает нас искать европейский ответ, внезапное принятие США неспецифических санкций в отношении России, Китая и других торговых партнеров значительным образом затрагивает Европу и Германию", - заявил Маас.

Кроме того, министр указал, что ЕС работает над развитием независимых от США институтов, в частности Европейского валютного фонда, а также созданием платежной системы, которая бы позволила сохранить деловые отношения с Ираном.

Одновременно Маас подчеркнул, что США - "самый близкий партнер" ЕС. "Мы хотим, чтобы это так и оставалось", - добавил министр.

"Избрание Дональда Трампа показало, что мы не настолько знаем Америку, как думали", - отметил германский министр. Маас подчеркнул, что Европа "нуждается в новом, сбалансированном партнерстве с США".